Погибли все: в России жестоко убили семью экс-адмирала Лобанова, он попал под электричку

В Петербурге жестоко убили семью экс-адмирала Лобанова. Самого экс-военного в тот же день сбила электричка.

Правда, узнали об этом уже значительно позже. Впоследствии в убийстве заподозрили самого Лобанова.

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Сына и жену нашли мертвыми в квартире

Следственный комитет и уголовный розыск России нашли мертвыми 84-летнюю женщину и 56-летнего сына. Это случилось после того, как начала беспокоиться 63-летняя дочь Лобанова. Ведь ей позвонили соседи, которые жаловались на плохой запах из квартиры. Тогда женщина позвонила в полицию.

Полиция приехала в квартиру и выбила замки. Именно в ночь с 24 на 25 июля обнаружили тела людей. В квартире ничего не украли, хотя там были ценности и 600 тысяч наличных.

Издание сообщает, что по их данным, убийство произошло не позднее 16 июля. Именно в этот день сам Леонид Лобанов попал под электричку. Правда, не сразу поняли, кто погиб на железной дороге, ведь документов при себе у мужчины не было. Впоследствии обнаружили, что это именно Лобанов. От его квартиры до железнодорожной станции – ориентировочно 3 километра.

В убийстве подозревают самого Лобанова

Журналисты спрашивали об убийстве соседей семьи. Большинство пожимали плечами. Однако некоторую информацию они так получили. Факты, которые приводит издание:

Лишь один собеседник обратил внимание, что мама и сын часто гуляли по микрорайону, держа друг друга под ручку. Якобы необычно. Ведь женщина в возрасте.

В Следственном комитете добавили, что "сын был творческой личностью, со странностями, состоял на учете у психиатра".

Сотрудники полиции не могли не обратить внимание на то, что тела на диване лежали в белье. Убивали их там же, на что указывают и следы капель крови на обоях. 16 июля в городе была жара, а женщине 80 лет. Догадки здесь точно дело неблагодарное.

Следственный комитет подозревает, что виноват сам заслуженный адмирал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по убийству двух человек.