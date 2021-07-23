Во время прощания сотни людей вступили в столкновения с правоохранителями. Чиновники и представители иностранных делегаций были вынуждены прикрываться от черного дыма и слезоточивого газа.

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На похороны прибыла жена убитого президента

С убитым Моизом прощались в мемориале у президентского дворца в Порт-о-Пренсе. На похоронах была и жена погибшего – Мартин Моиз. Ее рука – до сих пор перевязана – в результате полученных 7 июля ранений.

Сторонники президента назвали убийцей руководителя полиции

Беспорядки вспыхнули после появления руководителя полиции страны Леона Шарля. Его встретили криками "Убийца". Сторонники Моиза считают, что руководители правоохранительных органов не сделали достаточно, чтобы спасти президента.

Обратите внимание! Еще перед прощанием людям раздали белые футболки с изображением убитого главы государства.



Людям заранее раздали белые футболки / Фото AP

На Гаити вспыхивают беспорядки

Отметим, что беспорядки на Гаити не стихают. Накануне похорон происходили столкновения в районе Кап-Хайен. Мужчины перекрыли дорогу шинами и стреляли в воздух.

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Главное об убийстве Жовенеля Моиза: