Під час прощання сотні людей вступили у сутички з правоохоронцями. Посадовці та представники іноземних делегацій були змушені прикриватись від чорного диму та сльозогінного газу.

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На похорон прибула дружина вбитого президента

З убитим Моїзом прощались у меморіалі біля президентського палацу в Порт-о-Пренсі. На похороні була і дружина загиблого – Мартін Моїз. Її рука – досі перев'язана – внаслідок отриманих 7 липня поранень.

Прихильники президента назвали вбивцею керівника поліції

Заворушення спалахнули після появи керівника поліції країни Леона Шарля. Його зустріли криками "Вбивця". Прихильники Моїза вважають, що очільники правоохоронних органів не зробили достатньо, аби врятувати президента.

Зверніть увагу! Ще перед прощанням людям роздали білі футболки з зображенням убитого глави держави.

Людям заздалегідь роздали білі футболки / Фото AP

На Гаїті спалахують заворушення

Зазначимо, що заворушення на Гаїті не стихають. Напередодні похорону відбувались сутички у районі Кап-Хайен. Чоловіки перекрили дорогу шинами та стріляли в повітря.

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