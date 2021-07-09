Таку заяву зробив міністр оборони Колумбії країни Дієго Молано Апонте. Він зазначив, що до місцевого уряду та поліції надійшло відповідне звернення.
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Колумбійський слід у вбивстві президента Гаїті
За словами Апонте, у зв'язку з вбивством президента Гаїті Жовенеля Моїза Інтерпол офіційно запросив у колумбійського уряду і Національної поліції інформацію про ймовірних виконавців цього злочину.
Попередня інформація свідчить про те, що це громадяни Колумбії, відставні службовці Національної армії,
– заявив міністр оборони.
Поліції та армії дали доручення посприяти розслідуванню.
Оприлюднили фото затриманих
ЗМІ Гаїті також оприлюднили фото підозрюваних у вбивстві президента. Вони переховувалися у посольстві Тайваню. Там їх і затримала місцева поліція.
Підозрювані у вбивстві Моїза / Колаж 24 каналу
Вбивство Жовенеля Моїза: що відомо
- Група зловмисників напала на приватну резиденцію президента Гаїті у ніч на 7 липня. Внаслідок нападу глава держави Жовенель Моїз загинув, його дружина отримала важкі поранення, її доправили у Флориду.
- Тимчасовий виконувач обов'язків прем'єра Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента вбили "невідомі, які розмовляли іспанською та англійською мовами".
- Після інциденту у країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.