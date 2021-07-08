Літак, на борту якого перебувала перша леді, приземлився в аеропорту міста Форт-Лодердейл на околицях Маямі.
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Без зволікань її госпіталізували до одного з місцевих медичних закладів. Наразі лікарі борються за життя Мартін Моїз.
Медики оцінюють стан жінки як критичний, але стабільний.
- Вона поранена у руку та стегно, окрім цього, у неї "серйозно пошкоджені" долоня та черевна порожнина.
Вбивство президента Гаїті
- На приватну резиденцію Жовенеля Моїза напали вночі 7 липня.
- Президента Гаїті розстріляли, а його дружину – важко поранили.
- Ймовірних убивць вже вдалося затримати, їх встигли допитати.
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