Літак, на борту якого перебувала перша леді, приземлився в аеропорту міста Форт-Лодердейл на околицях Маямі.

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Без зволікань її госпіталізували до одного з місцевих медичних закладів. Наразі лікарі борються за життя Мартін Моїз.

Медики оцінюють стан жінки як критичний, але стабільний.

Вона поранена у руку та стегно, окрім цього, у неї "серйозно пошкоджені" долоня та черевна порожнина.

Зверніть увагу! Після нападу ЗМІ повідомляли про смерть Мартін Моїз. Однак у посольстві Гаїті спростували цю інформацію.

Вбивство президента Гаїті

На приватну резиденцію Жовенеля Моїза напали вночі 7 липня.

Президента Гаїті розстріляли, а його дружину – важко поранили.

Ймовірних убивць вже вдалося затримати, їх встигли допитати.

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