Жозеф закликав громадян країни зберігати спокій, поки влада виконуватиме свою роботу. Він також запевнив, що притягне вбивць президента Жовенеля Моїза до відповідальності.
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Ми з міністрами працюємо з моменту виходу новин (про вбивство президента – 24 канал). Ми не хочемо, щоб країна занурилася в хаос. Це дуже сумний день для нашої нації,
– сказав тимчасовий прем'єр.
Він назвав вбивство Моїза "ненависницьким, нелюдським і варварським вчинком". Політик запевнив, що національна поліція та військові сили країни контролюють ситуацію.
Прем'єр говорив з Блінкеном
Жозеф вже поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Той запевнив, що Білий дім співпрацюватиме з урядом Гаїті для підтримки народу, демократичного управління, миру та безпеки.
Що відомо про вбивство президента
- Уночі проти 7 липня на приватну резиденцію Моїза напали. Президента розстріляли, а його дружину сильно поранень. Першу леді відвезли на лікування у США.
- Жозеф заявив, що президента вбила "група невідомих, які розмовляли іспанською та англійською мовами".
- Ймовірних вбивць вже затримали. Наразі їх допитують.