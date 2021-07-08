Жозеф закликав громадян країни зберігати спокій, поки влада виконуватиме свою роботу. Він також запевнив, що притягне вбивць президента Жовенеля Моїза до відповідальності.

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Ми з міністрами працюємо з моменту виходу новин (про вбивство президента – 24 канал). Ми не хочемо, щоб країна занурилася в хаос. Це дуже сумний день для нашої нації,

– сказав тимчасовий прем'єр.

Він назвав вбивство Моїза "ненависницьким, нелюдським і варварським вчинком". Політик запевнив, що національна поліція та військові сили країни контролюють ситуацію.

Прем'єр говорив з Блінкеном

Жозеф вже поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Той запевнив, що Білий дім співпрацюватиме з урядом Гаїті для підтримки народу, демократичного управління, миру та безпеки.

Що відомо про вбивство президента