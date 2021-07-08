Жозеф призвал граждан страны сохранять спокойствие, пока власть будет выполнять свою работу. Он также заверил, что привлечет убийц президента Жовенеля Моиза к ответственности.
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Мы с министрами работаем с момента выхода новостей (об убийстве президента – 24 канал). Мы не хотим, чтобы страна погрузилась в хаос. Это очень печальный день для нашей нации,
– сказал временный премьер.
Он назвал убийство Моиза "ненавистническим, бесчеловечным и варварским поступком". Политик заверил, что национальная полиция и военные силы страны контролируют ситуацию.
Премьер говорил с Блинкеном
Жозеф уже пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тот заверил, что Белый дом будет сотрудничать с правительством Гаити для поддержки народа, демократического управления, мира и безопасности.
Что известно об убийстве президента
- В ночь на 7 июля на частную резиденцию Моиза напали. Президента расстреляли, а его жену сильно ранили. Первую леди увезли на лечение в США.
- Жозеф заявил, что президента убила "группа неизвестных, которые говорили на испанском и английском языках".
- Вероятных убийц уже задержали. Сейчас их допрашивают.