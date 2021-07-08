Сполучені Штати готові надати острівній країні допомогу у сфері безпеки, зазначив глава Білого дому.

До теми Причетні іноземці: ЗМІ озвучили деталі про вбивць президента Гаїті

Ми вражені і засмучені звісткою про жахливе вбивство президента Жовенеля Моїза і напад на першу леді Гаїті Мартін Моїз,
– йдеться в заяві американського лідера.

 

Деталі убивства президента Гаїті

  • 7 липня президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий в своєму приватному будинку. Також була поранена його дружина.
  • Уряд Гаїті заявив, що злочин скоїла група професійних найманців.
  • Поліція вбила чотирьох і затримала двох передбачуваних кілерів.
  • Прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф закликав ООН провести засідання Радбезу організації, щоб ініціювати розслідування злочину.
  • У Гаїті через вбивство президента запровадили воєнний стан.