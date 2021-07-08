Сполучені Штати готові надати острівній країні допомогу у сфері безпеки, зазначив глава Білого дому.

До теми Причетні іноземці: ЗМІ озвучили деталі про вбивць президента Гаїті

Ми вражені і засмучені звісткою про жахливе вбивство президента Жовенеля Моїза і напад на першу леді Гаїті Мартін Моїз,

– йдеться в заяві американського лідера.

Зверніть увагу! До наступних виборів президента Гаїті країною керуватиме виконувач обов’язків прем’єр-міністра Клод Жозеф.

Деталі убивства президента Гаїті