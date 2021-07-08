Сполучені Штати готові надати острівній країні допомогу у сфері безпеки, зазначив глава Білого дому.
До теми Причетні іноземці: ЗМІ озвучили деталі про вбивць президента Гаїті
Ми вражені і засмучені звісткою про жахливе вбивство президента Жовенеля Моїза і напад на першу леді Гаїті Мартін Моїз,
– йдеться в заяві американського лідера.
Деталі убивства президента Гаїті
- 7 липня президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий в своєму приватному будинку. Також була поранена його дружина.
- Уряд Гаїті заявив, що злочин скоїла група професійних найманців.
- Поліція вбила чотирьох і затримала двох передбачуваних кілерів.
- Прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф закликав ООН провести засідання Радбезу організації, щоб ініціювати розслідування злочину.
- У Гаїті через вбивство президента запровадили воєнний стан.