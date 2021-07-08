Соединенные Штаты готовы оказать островной стране помощь в сфере безопасности, отметил глава Белого дома.

К теме Причастны иностранцы: СМИ озвучили детали об убийцах президента Гаити

Мы потрясены и расстроены известием об ужасном убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз,

– говорится в заявлении американского лидера.

Обратите внимание! До следующих выборов президента Гаити страной будет руководить исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

Детали убийства президента Гаити