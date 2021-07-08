Самолет, на борту которого находилась первая леди, приземлился в аэропорту города Форт-Лодердейл в окрестностях Майами.
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Незамедлительно ее госпитализировали в одно из местных медицинских учреждений. Сейчас врачи борются за жизнь Мартин Моиз.
Медики оценивают состояние женщины как критическое, но стабильное.
- Она ранена в руку и бедро, кроме этого, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.
Убийство президента Гаити
- На частную резиденцию Жовенеля Моиза напали ночью 7 июля.
- Президента Гаити расстреляли, а его жену – тяжело ранили.
- Вероятных убийц уже удалось задержать, их успели допросить.
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