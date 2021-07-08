Самолет, на борту которого находилась первая леди, приземлился в аэропорту города Форт-Лодердейл в окрестностях Майами.

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Незамедлительно ее госпитализировали в одно из местных медицинских учреждений. Сейчас врачи борются за жизнь Мартин Моиз.

Медики оценивают состояние женщины как критическое, но стабильное.

  • Она ранена в руку и бедро, кроме этого, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.

Убийство президента Гаити

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