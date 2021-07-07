Заяву щодо введення у Гаїті особливого стану зробили після екстреного засідання Ради Міністрів. Тимчасовий очільник уряду Клод Жозеф звернувся до народу.
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У Гаїті ввели воєнний стан
Жозеф оголосив у Гаїті воєнний стан, заявивши, що не хоче, щоб нація "занурилася в хаос" після вбивства президента Жовенеля Моїза.
Воєнний стан у країні передбачає концепцію, еквівалентну стану війни. Тому збройні сили наділяються найвищими повноваженнями. Під час воєнного стану дія конституційних гарантій частково припиняється.
Прем'єр-міністр у своєму зверненні закликав усіх зберігати спокій та дати владі можливість виконувати свою роботу.
Вбивство президента Гаїті: що відомо
- У ніч на 7 липня група озброєних чоловіків вдерлася до будинку президента Гаїті. Нападники розстріляли Жовенеля Моїза. Поранення отримала і його дружина, згодом вона померла у лікарні.
- Наразі невідомо, хто стоїть за нападом. Однак Клод Жозеф повідомив, що частина нападників розмовляла іспанською мовою.