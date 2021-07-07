Збройна атака на дім, у якому проживав Моїз сталася вночі з 6 на 7 липня. Прем'єр-міністр Гаїті підтвердив, що президент отримав смертельне поранення.

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Напад на будинок Жовенеля Моїза

Група зловмисників напала на приватну резиденцію президента Гаїті. Глава уряду Клод Жозеф повідомив, що частина нападників розмовляла іспанською мовою.

Зловмисники смертельно поранили президента Гаїті вогнепальним пострілом.

Прем'єр-міністр закликав населення острову зберігати спокій. Ситуацію контролює Національна поліція Гаїті та Збройні сили. Втім, наразі не повідомляється, чи затримані нападники.

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