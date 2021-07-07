Вооруженная атака на дом, в котором проживал Моиз, произошла ночью с 6 на 7 июля. Премьер-министр Гаити подтвердил, что президент получил смертельное ранение.
Накануне Скончался председатель Госводагентства Валентин Шлихта
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Президент Гаити Жовенель Моиз погиб 7 июля. На его резиденцию неизвестные совершили нападение.
Источник:Juno 7
Вооруженная атака на дом, в котором проживал Моиз, произошла ночью с 6 на 7 июля. Премьер-министр Гаити подтвердил, что президент получил смертельное ранение.
Накануне Скончался председатель Госводагентства Валентин Шлихта
Дополняем новость...