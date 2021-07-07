Вооруженная атака на дом, в котором проживал Моиз, произошла ночью с 6 на 7 июля. Премьер-министр Гаити подтвердил, что президент получил смертельное ранение.

Накануне Скончался председатель Госводагентства Валентин Шлихта

Дополняем новость...