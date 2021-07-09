Такое заявление сделал министр обороны Колумбии страны Диего Молано Апонте. Он отметил, что к местному правительству и полиции поступило соответствующее обращение.

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Колумбийский след в убийстве президента Гаити

По словам Апонте, в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления.

Предварительная информация свидетельствует о том, что все граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии,

– заявил министр обороны.

Полиции и армии дали поручение помочь расследованию.

Обратите внимание! Ранее СМИ со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера сообщили, что группа вооруженных наемников, которая участвовала в убийстве Моиза, состояла из 26 колумбийцев и 2 американцев гаитянского происхождения.

Обнародовали фото задержанных

СМИ Гаити также обнародовали фото подозреваемых в убийстве президента. Они скрывались в посольстве Тайваня. Там их и задержала местная полиция.



Подозреваемые в убийстве Моиза / Коллаж 24 канала

Убийство Жовенеля Моиза: что известно