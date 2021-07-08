В частности, о том, что подозреваемые в убийстве главы государства могли бежать из Гаити в Доминиканскую Республику. Речь идет о вроде бы семи людях – четырех колумбийцах и трех венесуэльцах.

О событии Нападавшие убили президента Гаити Жовенеля Моиза

Убийство президента Гаити: что журналисты пишут о нападавших

Региональные медиа со ссылкой на источники отмечают: есть такая версия, что подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза – это семь иностранцев (четверо граждан Колумбии и трое – Венесуэлы).

Сейчас они уже якобы сбежали с территории страны на другую сторону острова – в Доминиканскую Республику. Тамошнюю власть уже предупредили об этом.

Что интересно, нападавшие могли быть в сговоре с начальником полиции, который работает в управлении безопасности президента.

Убийство Жовенеля Моиза: коротко

Группа злоумышленников напала на частную резиденцию президента Гаити на ночь 7 июля. В результате нападения глава государства Жовенель Моиз погиб, его жена получила тяжелые ранения.

Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президента убила "группа неизвестных, которые говорили на испанском и английском языках".

Международный аэропорт Гаити закрыли, в стране объявили двухнедельную траур и ввели военное положение .