Жозеф также призвал международное сообщество начать расследование убийства Моиза.

Важно Нападавшие убили президента Гаити Жовенеля Моиза

В ООН пока никак не ответили на призыв властей Гаити. Заметим, что ситуация в стране остается напряженной. Несмотря на то, что ситуация в стране находится под контролем Национальной полиции и вооруженных сил, обеспокоенность среди населения до сих пор существует.

Добавим, что на Гаити закрыли Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра. Рейсы перенаправляют в другие страны или отменяют. Кроме того, власти Гаити ввели военное положение в стране.

Убийство президента Гаити: главное

В ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити. Нападавшие расстреляли Жовенеля Моиза, ранение получила и его жена.

Пока неизвестно, кто именно стоит за нападением, но глава правительства Клод Жозеф сообщил, что часть нападавших говорила на испанском языке.

В посольстве заявили, что первая леди Мартин Моиз жива, но находится в больнице. Информация о ее смерти не соответствует действительности.

Обратите внимание! На Гаити регулярно проходят акции протеста против действующей власти. Они начались в ноябре 2018 года из-за проблем в топливной отрасли.