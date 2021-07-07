Жозеф також закликав міжнародне співтовариство почати розслідування вбивства Моїза.

Важливо Нападники вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза

В ООН наразі ніяк не відповіли на заклик влади Гаїті. Зауважимо, що ситуація у країні залишається напруженою. Попри те, що ситуація в країні перебуває під контролем національної поліції та збройних сил, стурбованість серед населення досі існує.

Додамо, що на Гаїті закрили Міжнародний аеропорт імені Туссен-Лувертюра. Авіарейси перенаправляють в інші країни або скасовують. Крім того, влада Гаїті ввела воєнний стан в країні.

Вбивство президента Гаїті: головне

У ніч проти 7 липня група озброєних чоловіків вдерлася до будинку президента Гаїті. Нападники розстріляли Жовенеля Моїза, поранення отримала і його дружина.

Наразі невідомо, хто саме стоїть за нападом, але глава уряду Клод Жозеф повідомив, що частина нападників розмовляла іспанською мовою.

У посольстві заявили, що перша леді Мартін Моїз жива, але перебуває у лікарні. Інформація про її смерть не відповідає дійсності.

Зверніть увагу! На Гаїті регулярно відбуваються акції протесту проти чинної влади. Вони почалися у листопаді 2018 року через проблеми в паливній галузі.