Відомо, що лікарі боролися за життя першої леді Гаїті, але врятувати її так і не вдалося.

Важливо Нападники вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза

Її чоловік – президента Гаїті Жовенель Моїз – також раніше отримав смертельне поранення та помер.

Напад на президента Гаїті: головне

У ніч проти 7 липня група озброєних чоловіків вдерлася до будинку президента Гаїті. Нападники розстріляли Жовенеля Моїза, поранення отримала і його дружина. Наразі невідомо, хто саме стоїть за нападом, але глава уряду Клод Жозеф повідомив, що частина нападників розмовляла іспанською мовою.

Жозеф також закликав населення зберігати спокій, запевнивши, що "ситуація в країні перебуває під контролем національної поліції та збройних сил Гаїті". У найближчі години Жозеф виступить зі зверненням до громадян країни.

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