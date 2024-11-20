Владимир Зеленский боится, что сокращение помощи от США приведет к поражению Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью на Fox News.

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Терять единство опасно

Зеленский отметил, что первые дни полномасштабного вторжения были самыми тяжелыми, однако любое движение сейчас будет зависеть от единства против России.

Я считаю, что это был самый тяжелый период, но сейчас этот период, этот момент зависит, я считаю, от нашего единства в Украине, и я считаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе и, что самое главное, единства между Украиной и США,

– объяснил президент.

Он утверждал, что дипломатия является единственным способом закончить войну, непонятно стоит ли президенту России Владимиру Путину участвовать в дискуссиях.

В то же время, по словам Зеленского, сегодня многое действительно зависит от Путина, ведь он может захотеть и закончить эту войну, однако гораздо больше это зависит от Соединенных Штатов Америки, ведь Путин слабее их.

Украинский лидер отметил, что президент Соединенных Штатов Америки имеет силу, полномочия и оружие, и он может снизить цену на энергоносители.

Сокращение финансирования от США

Украинский лидер высказался также и о возможном сокращении финансирования оборонного потенциала Украины. Зеленский считает, что наше государство проиграет в таком случае.

Конечно, все равно мы останемся и будем бороться,

– подчеркнул президент

Он также объяснил, что у нас есть производство, но его недостаточно, чтобы преобладать и, вероятно, недостаточно, чтобы выжить.

Зеленский объяснил, что если США сделают такой выбор, то наше государство будет решать, что ему делать.