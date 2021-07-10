Ламбер буде виконувати функції глави держави аж до вступу на посаду обраного президента 7 лютого 2022 року.
Важливо Вбивство президента Гаїті організував "іноземець Майк", – New York Times
Найближчим часом він має скласти присягу в парламенті. Ще донедавна країною керував виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Клод Жозеф. Саме він раніше оголосив у країні воєнний стан, який має запровадити виконавча влада та голова держави.
Чому Гаїті залишилася без очільника
- Вночі 7 липня група озброєних чоловіків вдерлася до будинку президента Гаїті Жовенеля Моїза. Вони смертельно поранили очільника держави.
- Постраждала і перша леді та дружина Моїза Мартін. Вона жива, але перебуває у лікарні. Інформація про її смерть не відповідає дійсності.
- Поліція Гаїті повідомила, що до вбивства президента Жовенеля Моїза причетні 28 осіб.