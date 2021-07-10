Ламбер буде виконувати функції глави держави аж до вступу на посаду обраного президента 7 лютого 2022 року.

Важливо Вбивство президента Гаїті організував "іноземець Майк", – New York Times

Найближчим часом він має скласти присягу в парламенті. Ще донедавна країною керував виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Клод Жозеф. Саме він раніше оголосив у країні воєнний стан, який має запровадити виконавча влада та голова держави.

На Гаїті регулярно відбуваються акції протесту проти чинної влади. Вони почалися у листопаді 2018 року через проблеми в паливній галузі. Замах на Моїза також був не першим – у жовтні 2018 року його обстріляли під час офіційної церемонії, але тоді голова держави не постраждав.

Зазначимо, що раніше влада Гаїті звернулася до США з проханням надіслати військову підтримку. Також гаїтяни просили американців запровадити санкції проти осіб, які можуть бути причетними до нападу на Моїза.