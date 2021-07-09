Про це заявив гаїтянський суддя Клеман Ноель. Саме він допитував двох підозрюваних у справі.

Важливо Нападники вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза

Обидва американці гаїтянського походження заявили, що були лише перекладачами та відмовляються визнати свою провину.

Що відомо про підозрюваних

Перший підозрюваний – американець Джеймс Солагес – проживав у Південній Флориді й раніше працював охоронцем в посольстві Канади в Гаїті. Про другого підозрюваного майже нічого не відомо. Суддя заявив, що це – 55-річний Джозеф Вінсент.

Обидва чоловіка наголосила, що їхня мета полягала в арешті президента країни у межах виконання ордера слідчого судді. Про вбивство, за словами підозрюваних, не мовилося.

Вбивство президента Гаїті: головне

У ніч проти 7 липня група озброєних чоловіків вдерлася до будинку президента Гаїті. Нападники розстріляли Жовенеля Моїза, поранення отримала і його дружина.

Наразі невідомо, хто саме стоїть за нападом, але глава уряду Клод Жозеф повідомив, що частина нападників розмовляла іспанською мовою.

У посольстві заявили, що перша леді Мартін Моїз жива, але перебуває у лікарні. Інформація про її смерть не відповідає дійсності.

Поліція Гаїті повідомила, що до вбивства президента Жовенеля Моїза причетні 28 осіб.

Додамо, що на Гаїті регулярно відбуваються акції протесту проти чинної влади. Вони почалися у листопаді 2018 року через проблеми в паливній галузі.