Об этом заявил гаитянский судья Клеман Ноэль. Именно он допрашивал двух подозреваемых по делу.

Важно Нападавшие убили президента Гаити Жовенеля Моиза

Оба американца гаитянского происхождения заявили, что были лишь переводчиками и отказываются признать свою вину.

Что известно о подозреваемых

Первый подозреваемый – американец Джеймс Солагес – проживал в Южной Флориде и раньше работал охранником в посольстве Канады в Гаити. О втором подозреваемом почти ничего не известно. Судья заявил, что это 55-летний Джозеф Винсент.

Оба мужчины отметила, что их цель заключалась в аресте президента страны в рамках исполнения ордера следственного судьи. Об убийстве, по словам подозреваемых, не говорилось.

Убийство президента Гаити: главное

В ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити. Нападавшие расстреляли Жовенеля Моиза, ранение получила и его жена.

Пока неизвестно, кто именно стоит за нападением, но глава правительства Клод Жозеф сообщил, что часть нападавших говорила на испанском языке.

В посольстве заявили, что первая леди Мартин Моиз жива, но находится в больнице. Информация о ее смерти не соответствует действительности.

Полиция Гаити сообщила, что к убийству президента Жовенеля Моиза причастны 28 человек.

Добавим, что на Гаити регулярно проходят акции протеста против действующей власти. Они начались в ноябре 2018 года из-за проблем в топливной отрасли.