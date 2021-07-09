Об этом заявил гаитянский судья Клеман Ноэль. Именно он допрашивал двух подозреваемых по делу.

Важно Нападавшие убили президента Гаити Жовенеля Моиза

Оба американца гаитянского происхождения заявили, что были лишь переводчиками и отказываются признать свою вину.

Что известно о подозреваемых

Первый подозреваемый – американец Джеймс Солагес – проживал в Южной Флориде и раньше работал охранником в посольстве Канады в Гаити. О втором подозреваемом почти ничего не известно. Судья заявил, что это 55-летний Джозеф Винсент.

Оба мужчины отметила, что их цель заключалась в аресте президента страны в рамках исполнения ордера следственного судьи. Об убийстве, по словам подозреваемых, не говорилось.

Убийство президента Гаити: главное

  • В ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити. Нападавшие расстреляли Жовенеля Моиза, ранение получила и его жена.
  • Пока неизвестно, кто именно стоит за нападением, но глава правительства Клод Жозеф сообщил, что часть нападавших говорила на испанском языке.
  • В посольстве заявили, что первая леди Мартин Моиз жива, но находится в больнице. Информация о ее смерти не соответствует действительности.
  • Полиция Гаити сообщила, что к убийству президента Жовенеля Моиза причастны 28 человек.