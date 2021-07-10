Ламбер будет выполнять функции главы государства вплоть до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022 года.

Важно Убийство президента Гаити организовал "иностранец Майк", – New York Times

В ближайшее время он должен принести присягу в парламенте. Еще до недавнего времени страной руководил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Именно он ранее объявил в стране военное положение, которое должна ввести исполнительная власть и глава государства.

Почему Гаити осталось без главы

Ночью 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза. Они смертельно ранили главу государства.

Пострадала первая леди и жена Моиза Мартин. Она жива, но находится в больнице. Информация о ее смерти не соответствует действительности.

Полиция Гаити сообщила, что к убийству президента Жовенеля Моиза причастны 28 человек.

На Гаити регулярно проходят акции протеста против действующей власти. Они начались в ноябре 2018 года из-за проблем в топливной отрасли. Покушение на Моиза также было не первым – в октябре 2018 года его обстреляли во время официальной церемонии, но тогда глава государства не пострадал.

Отметим, что ранее власти Гаити обратились к США с просьбой прислать военную поддержку. Также гаитяне просили американцев ввести санкции против лиц, которые могут быть причастными к нападению на Моиза.