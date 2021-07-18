Пані Моїз, попри страх, повернулася до країни, аби буди присутньою на похоронах свого чоловіка – президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Важливо Президента катували перед вбивством, – урядовці Гаїті

Про свої плани повернутися в Гаїті вдова президента не повідомляла. Вона прибула на Гаїті через кілька годин після того, як провідні дипломати країни закликали призначеного прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Анрі сформувати уряд.

В аеропорту Мартіну зустрів виконуючий обов'язки прем'єра Клод Жозеп та інші чиновники. Зазначимо, що вона разом з іншими політиками та чиновниками буде присутня на похоронах лідера Гаїті. Вони заплановані на 23 липня.

Як Мартін ставиться до нової влади

Перед поверненням Мартін Моіз закликала пана Анрі "продовжити місію, яка йому була довірена" і сформувати "узгоджений і всеосяжний уряд".

Зверніть увагу! Аріель Анрі був призначений прем'єр-міністром Гаїті до вбивства президента, але не встиг вступити на посаду.

Що відомо про вбивство президента Гаїті