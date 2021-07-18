Госпожа Моиз, несмотря на страх, вернулась в страну, чтобы присутствовать на похоронах своего мужа – президента Гаити Жовенеля Моиза.

Важно Президента пытали перед убийством, – чиновники Гаити

О своих планах вернуться в Гаити вдова президента не сообщала. Она прибыла на Гаити через несколько часов после того, как ведущие дипломаты страны призвали назначенного премьер-министра Гаити Ариэля Анри сформировать правительство.

В аэропорту Мартину встретил исполняющий обязанности премьера Клод Жозеп и другие чиновники. Отметим, что она вместе с другими политиками и чиновниками будет присутствовать на похоронах лидера Гаити. Они запланированы на 23 июля.

Как Мартин относится к новой власти

Перед возвращением Мартин Моиз призвала господина Анри "продолжить миссию, которая ему была доверена" и сформировать "согласованное и всеобъемлюще правительство".

Обратите внимание! Ариэль Анри был назначен премьер-министром Гаити до убийства президента, но не успел вступить в должность.

Что известно об убийстве президента Гаити