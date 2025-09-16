В ближайшие три дня будет смена погоды: синоптик о том, какие области затронет
В Украине ожидаются дожди и похождения в течение 16 – 19 сентября. Связано это с циклоном, прибывающим с северо-запада.
Сначала осадки дойдут до западных областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Часть Украины накроют мощный ветер и дожди с грозами: в каких областях ожидать
Какой будет погода 16 – 19 сентября?
В ближайшие трое суток будет происходить изменение погоды. Украинцам следует ожидать дождей.
Укргидрометцентр сообщает, что 16 сентября погода в Украине будет преимущественно сухая. Короткие дожди ожидаются только в западных областях и на Житомирщине.
В течение 17 – 18 сентября по всей стране ожидаются умеренные, местами значительные дожди. На Юге возможны грозы. В то же время на западе осадков станет меньше.
Прогноз погоды на 16 – 19 сентября: смотрите видео
Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от +8 до +14 градусов, а в южной части страны до +16 градусов. Днем будет 21 – 27 градусов тепла в западных областях. С 17 сентября теплее будет и в Винницкой области и в большинстве северных областей. Впрочем, 18 сентября ожидается похолодание по всей территории Украины – до 16 – 22 градусов тепла.
Какой будет погода 16 сентября?
- Во вторник, 16 сентября, будет без осадков, только в западных и Житомирской областях днем прогнозируют кратковременный дождь. Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области местами будет туман.
- Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +16 градусов; днем от +22 до +27, в западных областях 16 – 21 градуса тепла.