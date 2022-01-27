На границе Кыргызстана с Таджикистаном снова обострение: говорят об обстрелах и раненых
Источник:24.kg
В пограничной службе Кыргызстана 27 января заявляют, что таджикская сторона открыла огонь из минометов и гранатометов. Сообщают о раненых.
Ранее Кыргызстан утверждал, что таджикские пограничники перекрыли участок дороги Баткен-Исфара.
Раньше Покоя нет: на границе Таджикистана и Кыргызстана дрались, бросали камнями и стреляли
Людей эвакуируют
Зато издание Asia-Plus сообщает, что огонь сначала открыли киргизские военные, а таджикские стали стрелять в ответ. Житель близлежащего села рассказал о раненых, но их точное количество неизвестно.
Женщин и детей из села якобы эвакуируют в безопасное место.
Ситуация на границе сложная
Да, ситуация на границе остается напряженной. Секретарь мэрии таджикского города Исфара Зубайдулло Шомадов заявил, что автомобили граждан Таджикистана забросали камнями.
Власти проводят переговоры с таджикской стороной. Пограничные подразделения Кыргызстана перевели на усиленный режим службы.
Стрельба на границе, смотрите видео:
Что этому предшествовало
- В июне 2021 года президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились об определение границ стран.
- Однако местные СМИ регулярно сообщают о конфликтах в приграничных районах. Особенно напряженной ситуация была летом.
- Например, 8 июля между военными Кыргызстана и Таджикистана также произошла перестрелка. В результате были погибшие и раненые. Огонь открыли после того, как киргизские военные попытались перевести через границу 9 лошадей.