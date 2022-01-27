На границе Кыргызстана с Таджикистаном снова обострение: говорят об обстрелах и раненых

В пограничной службе Кыргызстана 27 января заявляют, что таджикская сторона открыла огонь из минометов и гранатометов. Сообщают о раненых.

Ранее Кыргызстан утверждал, что таджикские пограничники перекрыли участок дороги Баткен-Исфара.

Раньше Покоя нет: на границе Таджикистана и Кыргызстана дрались, бросали камнями и стреляли

Людей эвакуируют

Зато издание Asia-Plus сообщает, что огонь сначала открыли киргизские военные, а таджикские стали стрелять в ответ. Житель близлежащего села рассказал о раненых, но их точное количество неизвестно.

Женщин и детей из села якобы эвакуируют в безопасное место.

Ситуация на границе сложная

Да, ситуация на границе остается напряженной. Секретарь мэрии таджикского города Исфара Зубайдулло Шомадов заявил, что автомобили граждан Таджикистана забросали камнями.

Власти проводят переговоры с таджикской стороной. Пограничные подразделения Кыргызстана перевели на усиленный режим службы.

Стрельба на границе, смотрите видео:

Что этому предшествовало