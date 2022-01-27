На кордоні Киргизстану з Таджикистаном знову загострення: кажуть про обстріли та поранених
Джерело:24.kg
У прикордонній службі Киргизстану 27 січня заявляють, що таджицька сторона відкрила вогонь з мінометів та гранатометів. Повідомляють про поранених.
Раніше Киргизстан стверджував, що таджицькі прикордонники перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфара.
Раніше Спокою нема: на кордоні Таджикистану та Киргизстану бились, кидали камінням та стріляли
Людей евакуюють
Натомість видання Asia-Plus повідомляє, що вогонь спочатку відкрили киргизькі військові, а таджицькі стали стріляти у відповідь. Житель прилеглого села розповів про поранених, але їх точна кількість невідома.
Жінок та дітей із села нібито евакуюють у безпечне місце.
Ситуація на кордоні складна
Так, ситуація на кордоні залишається напруженою. Секретар мерії таджицького міста Ісфара Зубайдулло Шомадов заявив, що автомобілі громадян Таджикистану закидали камінням.
Влада проводить перемовини із таджицькою стороною. Прикордонні підрозділи Киргизстану перевели на посилений режим служби.
Стрілянина на кордоні, дивіться відео:
Що цьому передувало
- У червні 2021 року президенти Таджикистану та Киргизстану Емомалі Рахмон та Садим Жапаров домовилися про означення кордонів країн.
- Проте місцеві ЗМІ регулярно повідомляють про конфлікти у прикордонних районах. Особливо напруженою ситуація була влітку.
- Наприклад, 8 липня між військовими Киргизстану та Таджикистану також сталась перестрілка. У результаті були загиблі та поранені. Вогонь відкрили після того, як киргизькі військові спробували перевести через кордон 9 коней.