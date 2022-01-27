На кордоні Киргизстану з Таджикистаном знову загострення: кажуть про обстріли та поранених

У прикордонній службі Киргизстану 27 січня заявляють, що таджицька сторона відкрила вогонь з мінометів та гранатометів. Повідомляють про поранених.

Раніше Киргизстан стверджував, що таджицькі прикордонники перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфара.

Раніше Спокою нема: на кордоні Таджикистану та Киргизстану бились, кидали камінням та стріляли

Людей евакуюють

Натомість видання Asia-Plus повідомляє, що вогонь спочатку відкрили киргизькі військові, а таджицькі стали стріляти у відповідь. Житель прилеглого села розповів про поранених, але їх точна кількість невідома.

Жінок та дітей із села нібито евакуюють у безпечне місце.

Ситуація на кордоні складна

Так, ситуація на кордоні залишається напруженою. Секретар мерії таджицького міста Ісфара Зубайдулло Шомадов заявив, що автомобілі громадян Таджикистану закидали камінням.

Влада проводить перемовини із таджицькою стороною. Прикордонні підрозділи Киргизстану перевели на посилений режим служби.

Стрілянина на кордоні, дивіться відео:

Що цьому передувало