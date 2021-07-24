Про деталі інциденту розповіли у Прикордонній службі Держкомітету нацбезпеки Киргизстану. Жителі прикордонного району Таджикистану начебто розчищали місцевість, яка вже на території Киргизстану.

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У конфлікті брали участь прикордонники, влада та місцеві жителі

Це вони робили без погодження з киргизькими прикордонниками. У конфлікт вступили представники місцевої влади, жителі та прикордонники з обох сторін.

Киргизи вимагали припинити роботи, таджики не слухали. Словесна перепалка переросла у бійку і закидування камінням один одного. Першими почали стріляти таджицькі прикордонники. Киргизи відстрілювались у відповідь. Поранених немає.

Зверніть увагу! Загальний кордон Киргизстану з Таджикистаном складає 972 кілометри, з них погоджено – 519 кілометрів, не погоджені – 375.

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Попередній раз на кордоні стріляли на початку липня

Зазначимо, що схожа ситуація на кордоні трапилась нещодавно. 8 липня перестрілка сталась між військовими Киргизстану та Таджикистану, були загиблі та поранені. Вогонь відкрили після того, як киргизькі військові спробували перевести через кордон 9 коней.