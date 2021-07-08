За попередніми даними, стрілянина почалася на ділянці кордону в районі села Сумбулов Лейлекского району. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

Нещодавно Загострення на кордоні з Таджикистаном: Киргизстан почав евакуацію населення

У перестрілці є загиблі

Стрілянина сталася на гірській ділянці Коч-Жайлоо близько 17:00. Взаємне обстрілювання сторін тривало протягом 20 – 30 хвилин. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі.

Повноважний представник кабінету міністрів в Баткенській області Абдікерім Алімбаев уже провів переговори з представником Согдійської області Таджикистану.

На місце виїхав глава обласного управління прикордонної служби Киялбек Толонбаев, керівники силових структур. Разом з колегами з Таджикистану вони займуться з'ясуванням причин події.

Sputnik Таджикистан повідомляє, що винні у перестрілці військові Киргизстану. Вони начебто незаконно перетнули кордон і мали намір перевести 9 коней. Відтак зав'язалася перестрілка, при чому першими почали стріляти військові Киргизстану.

До речі, нещодавно Державна прикордонна служба Киргизстану поскаржилася на загострення ситуації на межі з Таджикистаном. ЗМІ повідомляли навіть про термінову евакуацію мешканців прилеглих сіл.

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