Наразі офіційна влада не підтвердила цю інформацію. Про евакуацію повідомили журналісти з посиланням на місцевих мешканців.

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Киргистан евакуює людей з прикордонної ділянки

Евакуйовують людей похилого віку, жінок і дітей. Їх просять приїхати в населений пункт Дароот-Коргон. Проте повноважний представник уряду в Ошській області поки не коментує ситуацію.

Спочатку сказали, що переговори проводить Камчибек Ташиєв, пізніше попросили проїхати в інше місце,

– розповіли люди.

До речі, перед тим Державна прикордонна служба Киргизстан поскаржилася на загострення ситуації на кордоні з Таджикистаном. За попередніми даними, саме Таджикистан стягує до кордону техніку і військовослужбовців.

Евакуація відбувається у прикордонному Чон-Алайському районі: дивіться на карті

Коротко про загострення ситуації між країнами