Таджикистан і Киргизстан відводять війська із зони конфлікту
Таджикистан і Киргизстан 2 травня почали відводити війська із зони конфлікту. Військові та техніка переміщується до місць дислокації.
Джерело:24.kg
Зранку ситуація на кордоні стабільна. Про це повідомили у прикордонній службі киргизького Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану
Важливо Президенти Киргизстану і Таджикистану домовилися відвести всю військову техніку від кордону
Що відбувається на киргизько-таджицькому кордоні
Вночі інцидентів та пострілів не зафіксували. Машини ьезперешкодно прямують по автодорозі Ош - Ісфана. Щоправда, прикордонники Киргизстану несуть службу в посиленому режимі.
Конфлікт між Таджикистаном і Киргизстаном: що відомо
- Конфлікт між країнами загострився 29 квітня на спірній ділянці кордону. Це сталось після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.
- Спочатку були словесні суперечки, а потім вони переросли у військові заворушення. До кордону стягнули військову техніку та авіацію, а місцевих жителів евакуювали.
- Виникли стрілянини. У результаті загинула 31 людина, а понад 120 – постраждали.
- 30 квітня президенти країн домовилися забрати свої війська з кордону та відкрити дороги.
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