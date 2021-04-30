Таджикистан і Киргизстан відводять війська від кордону: про що домовились президенти
Киргизстан та Таджикистан вирішили відвести свої війська від кордону. Президенти країн домовились про відповідні дії.
Джерело:Sputnik Ближнее зарубежье
Раніше очільники держав поговорили телефоном. Вони обговорили ситуацію і домовилися зустрітися у травні 2021 року.
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В результаті переговорів Таджикистан і Киргизстан домовились про те, що:
- всі види військ і військової техніки повертаються до місць постійної дислокації;
- дороги відкривають для безперешкодного пересування громадян.
А також – в Баткенській області Киргизстану 1 травня 2021 року відбудеться міжурядова зустріч двох країн.
Питання введення миротворців не розглядають
Представник Міністерства закордонних справ Киргизстану Ермек Киштобаєв на пресконференції заявив, що сторони не розглядають введення миротворців. Водночас є надія, що конфлікт врегулюють дипломатичним шляхом.
Також він повідомив, що країни не обмінювалися нотами протесту через збройний конфлікт.
Ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану: коротко
- На кордоні між державами розпочалась перестрілка 29 квітня.
- В той же день до кордону стягнули військову техніку.
- Країни почали працювати над врегулюванням ситуації. Зокрема представники МЗС домовились про припинення вогню.
- Але вже 30 квітня, попри двосторонні домовленості, перестрілку відновили.
Місце конфлікту між Киргизстаном й Таджикистаном: карта
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