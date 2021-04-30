Киргизстан та Таджикистан вирішили відвести свої війська від кордону. Президенти країн домовились про відповідні дії.

Раніше очільники держав поговорили телефоном. Вони обговорили ситуацію і домовилися зустрітися у травні 2021 року.

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В результаті переговорів Таджикистан і Киргизстан домовились про те, що:

всі види військ і військової техніки повертаються до місць постійної дислокації;

дороги відкривають для безперешкодного пересування громадян.

А також – в Баткенській області Киргизстану 1 травня 2021 року відбудеться міжурядова зустріч двох країн.

Питання введення миротворців не розглядають

Представник Міністерства закордонних справ Киргизстану Ермек Киштобаєв на пресконференції заявив, що сторони не розглядають введення миротворців. Водночас є надія, що конфлікт врегулюють дипломатичним шляхом.

Також він повідомив, що країни не обмінювалися нотами протесту через збройний конфлікт.

Ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану: коротко

На кордоні між державами розпочалась перестрілка 29 квітня.

В той же день до кордону стягнули військову техніку.

Країни почали працювати над врегулюванням ситуації. Зокрема представники МЗС домовились про припинення вогню.

Але вже 30 квітня, попри двосторонні домовленості, перестрілку відновили.

Місце конфлікту між Киргизстаном й Таджикистаном: карта