Таджикистан и Кыргызстан отводят войска от границы: о чем договорились президенты
Кыргызстан и Таджикистан решили отвести свои войска от границы. Президенты стран договорились об ответных действиях.
Источник:Sputnik Ближнее зарубежье
Ранее руководители государств поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию и договорились встретиться в мае 2021 года.
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В результате переговоров Таджикистан и Кыргызстан договорились о том, что:
- все виды войск и военной техники возвращаются к местам постоянной дислокации;
- дороги открывают для беспрепятственного передвижения граждан.
А также – в Баткенской области Кыргызстана 1 мая 2021 года состоится межправительственная встреча двух стран.
Вопрос введения миротворцев не рассматривают
Представитель Министерства иностранных дел Кыргызстана Эрмек Кыштобаев на пресс-конференции заявил, что стороны не рассматривают введение миротворцев. В то же время есть надежда, что конфликт урегулируют дипломатическим путем.
Также он сообщил, что страны не обменивались нотами протеста из-за вооруженного конфликта.
Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана: коротко
- На границе между государствами началась перестрелка 29 апреля.
- В тот же день к границе стянули военную технику.
- Страны начали работать над урегулированием ситуации. В частности представители МИД договорились о прекращении огня.
- Но уже 30 апреля, несмотря на двусторонние договоренности, перестрелку возобновили.
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