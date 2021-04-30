Кыргызстан и Таджикистан решили отвести свои войска от границы. Президенты стран договорились об ответных действиях.

Ранее руководители государств поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию и договорились встретиться в мае 2021 года.

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В результате переговоров Таджикистан и Кыргызстан договорились о том, что:

все виды войск и военной техники возвращаются к местам постоянной дислокации;

дороги открывают для беспрепятственного передвижения граждан.

А также – в Баткенской области Кыргызстана 1 мая 2021 года состоится межправительственная встреча двух стран.

Вопрос введения миротворцев не рассматривают

Представитель Министерства иностранных дел Кыргызстана Эрмек Кыштобаев на пресс-конференции заявил, что стороны не рассматривают введение миротворцев. В то же время есть надежда, что конфликт урегулируют дипломатическим путем.

Также он сообщил, что страны не обменивались нотами протеста из-за вооруженного конфликта.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана: коротко

На границе между государствами началась перестрелка 29 апреля.

В тот же день к границе стянули военную технику.

Страны начали работать над урегулированием ситуации. В частности представители МИД договорились о прекращении огня.

Но уже 30 апреля, несмотря на двусторонние договоренности, перестрелку возобновили.

Место конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном: карта