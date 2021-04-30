По состоянию на 18:00 30 апреля по местному времени число погибших из-за столкновений на границе Кыргызстана и Таджикистана возросло до 31 человека. Кроме того, пострадали более 120 человек.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана, среди пострадавших есть гражданское население.

Заметьте На границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась перестрелка

Что говорят в МИД Кыргызстана

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана обратились к ООН с просьбой помочь ликвидировать последствия вооруженного конфликта и стабилизировать ситуацию в Баткенской области.

В МИД Кыргызстана проинформировали представителя ООН о достижении договоренности относительно прекращения огня.

Кроме того, министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев подчеркнул: официальный Бишкек является сторонником международных и двусторонних обязательств.

Что происходит на границе Кыргызстана и Таджикистана