Число погибших из-за столкновений на границе Кыргызстана и Таджикистана возросло до 31
По состоянию на 18:00 30 апреля по местному времени число погибших из-за столкновений на границе Кыргызстана и Таджикистана возросло до 31 человека. Кроме того, пострадали более 120 человек.
По данным Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана, среди пострадавших есть гражданское население.
Заметьте На границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась перестрелка
Что говорят в МИД Кыргызстана
В Министерстве иностранных дел Кыргызстана обратились к ООН с просьбой помочь ликвидировать последствия вооруженного конфликта и стабилизировать ситуацию в Баткенской области.
В МИД Кыргызстана проинформировали представителя ООН о достижении договоренности относительно прекращения огня.
Кроме того, министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев подчеркнул: официальный Бишкек является сторонником международных и двусторонних обязательств.
Что происходит на границе Кыргызстана и Таджикистана
- Перестрелка на киргизско-таджикской границе началась еще 29 апреля. Накануне таджикские военные установили камеры возле пункта распределения воды. Это стало причиной столкновения между 2 сторонами.
- Впоследствии к границе стянули военную технику.
- Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин договорились о прекращении огня с 29 апреля.
- Вместе с тем 30 апреля столкновения возобновились.
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