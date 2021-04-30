На границе Кыргызстана и Таджикистана 30 апреля, несмотря на договоренности между странами, возобновили стрельбу. В частности, стреляют в Лейлекском районе.

Стреляют уже ориентировочно час. Конфликт продолжается на спорном участке границы между государствами.

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Ситуация на границе снова обострилась

О стрельбе сообщили в Управлении внутренних дел Баткенской области Кыргызстана. Там отмечают, что среди раненых есть сотрудники полиции.

Кроме того, в соцсетях сообщают о возможном захвате сел в Лейлекском районе таджикской стороной. Официально эту информацию в Управлении внутренних дел не опровергли, но и не подтвердили.

Какие договоренности есть между сторонами конфликта

Ранее сообщалось, что ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном 30 апреля стабилизировалась. Перед тем 29 апреля стороны якобы договорились прекратить огонь до 20:00 по местному времени. Главы МИД стран также согласовали отвод войск к местам постоянной дислокации.

Место конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном: карта

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