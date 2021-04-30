На границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась перестрелка
На границе Кыргызстана и Таджикистана 30 апреля, несмотря на договоренности между странами, возобновили стрельбу. В частности, стреляют в Лейлекском районе.
Источник:24.kg
Стреляют уже ориентировочно час. Конфликт продолжается на спорном участке границы между государствами.
Заметьте Количество жертв на границе Кыргызстана и Таджикистана возросло до 13 человек
Ситуация на границе снова обострилась
О стрельбе сообщили в Управлении внутренних дел Баткенской области Кыргызстана. Там отмечают, что среди раненых есть сотрудники полиции.
Кроме того, в соцсетях сообщают о возможном захвате сел в Лейлекском районе таджикской стороной. Официально эту информацию в Управлении внутренних дел не опровергли, но и не подтвердили.
Какие договоренности есть между сторонами конфликта
Ранее сообщалось, что ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном 30 апреля стабилизировалась. Перед тем 29 апреля стороны якобы договорились прекратить огонь до 20:00 по местному времени. Главы МИД стран также согласовали отвод войск к местам постоянной дислокации.
Место конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном: карта
Краткая предыстория
- 29 апреля на границе между государствами возле пункта распределения воды "Главный" возник конфликт. Раньше его тоже не могли поделить. То есть конфликт длится не первый год. Причина споров в участках, оставшихся после развала СССР.
- Однако конфликт обострился после того, как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта. Жители Кыргызстана просили убрать камеру, но другая сторона не согласилась.
- Из словесной перепалки и бросания друг в друга камнями спор перерос в военные обстрелы.
- По состоянию на 30 апреля известно, что погибло 13 человек. Среди жертв есть 13-летняя девочка и военный.
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