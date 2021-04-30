Число жертв на границе Кыргызстана и Таджикистана возросло до 13 человек
Ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном 30 апреля стабилизировалась. В то же время количество жертв за ночь увеличилось до 13 человек.
Источник:"АКИpress"
СМИ Таджикистана сообщали, что около 3 часов ночи в Очи-Калача возобновились перестрелки. Обстрелы якобы начал Кыргызстан.
Актуально Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня
В то же время в Кыргызстане говорили, что конфликт провоцирует армия врага, устанавливая на захваченных территориях свои флаги.
Таджикистанские военные устанавливают свои флаги: видео
Ситуация стабилизировалась
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что пока нет необходимости отправлять добровольцев в приграничные районы.
Страны договорились создать рабочую группу для деэскалации конфликта на границе. Сейчас стороны решили:
- прекратить боевые действия в приграничных районах;
- отвести войска и технику;
- продолжить переговоры для стабилизации ситуации.
Что известно о пострадавших
По данным Минздрава Кыргызстана, по состоянию на 07:50 30 апреля число погибших составляет 13 человек. Известно, что среди жертв 12-летняя девочка и военный.
В то же время пострадали во время конфликта 134 человека. 25 из них доставили из Баткена в Бишкек. Там их госпитализировали в столичные больницы.
Состояние двоих – тяжелое. Остальные пострадавшие находятся в среднем состоянии тяжести.
Детали конфликта на границе
- 28 апреля между жителями Кыргызстана и Таджикистана возник конфликт у пункта распределения воды "Главный". Из словесной перепалки и бросания в друг друга камнями он перерос в военные обстрелы.
- На улицы приграничных районов стянули танки и военную авиацию. В ход пошли минометы и гранатометы.
- В Кыргызстане ввели режим чрезвычайного положения в трех районах.
- Под вечер страны договорились о перемирии.
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