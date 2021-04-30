Ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном 30 апреля стабилизировалась. В то же время количество жертв за ночь увеличилось до 13 человек.

СМИ Таджикистана сообщали, что около 3 часов ночи в Очи-Калача возобновились перестрелки. Обстрелы якобы начал Кыргызстан.

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В то же время в Кыргызстане говорили, что конфликт провоцирует армия врага, устанавливая на захваченных территориях свои флаги.

Таджикистанские военные устанавливают свои флаги: видео

Ситуация стабилизировалась

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что пока нет необходимости отправлять добровольцев в приграничные районы.

Страны договорились создать рабочую группу для деэскалации конфликта на границе. Сейчас стороны решили:

прекратить боевые действия в приграничных районах;

отвести войска и технику;

продолжить переговоры для стабилизации ситуации.

Что известно о пострадавших

По данным Минздрава Кыргызстана, по состоянию на 07:50 30 апреля число погибших составляет 13 человек. Известно, что среди жертв 12-летняя девочка и военный.

В то же время пострадали во время конфликта 134 человека. 25 из них доставили из Баткена в Бишкек. Там их госпитализировали в столичные больницы.

Состояние двоих – тяжелое. Остальные пострадавшие находятся в среднем состоянии тяжести.

Детали конфликта на границе