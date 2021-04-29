Ситуация на киргизско-таджикской границе 29 апреля значительно ухудшилась. Еще накануне на границе вспыхнул конфликт между жителями обеих стран.

По данным СМИ, 29 апреля в ход пошли минометы и гранатометы. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации.

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Что сейчас происходит: последние новости

Столкновения на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном начались в районе, где граница не имеет четкой маркировки, а территории считаются спорными. Словесная перепалка переросла в драку.

Впоследствии на помощь своим подошли войска и спецвойска МВД Таджикистана, они начали массовый обстрел из минометов, пулеметов и автоматов. В Киргизстане после столкновений ввели режим наадзвичайного состояния в трех районах. Сейчас он действует в:

Ак-Сайском,

Ак-Татирском,

Самаркандекском округах.

Заместитель председателя Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на границе вышла из-под контроля.

Что известно о пострадавших

По последним данным, ранения получили 10 человек. По меньшей мере 4 из них срочно госпитализировали в ближайшие больницы.

Столкновения между Киргизстаном и Таджикистаном: смотрите видео

В результате столкновений есть раненые: смотрите видео

Почему вспыхнул конфликт