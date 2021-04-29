На границе между Киргизстаном и Таджикистаном началась перестрелка: есть раненые
Ситуация на киргизско-таджикской границе 29 апреля значительно ухудшилась. Еще накануне на границе вспыхнул конфликт между жителями обеих стран.
Источник:Интерфакс
По данным СМИ, 29 апреля в ход пошли минометы и гранатометы. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации.
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Что сейчас происходит: последние новости
Столкновения на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном начались в районе, где граница не имеет четкой маркировки, а территории считаются спорными. Словесная перепалка переросла в драку.
Впоследствии на помощь своим подошли войска и спецвойска МВД Таджикистана, они начали массовый обстрел из минометов, пулеметов и автоматов. В Киргизстане после столкновений ввели режим наадзвичайного состояния в трех районах. Сейчас он действует в:
- Ак-Сайском,
- Ак-Татирском,
- Самаркандекском округах.
Заместитель председателя Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на границе вышла из-под контроля.
Что известно о пострадавших
По последним данным, ранения получили 10 человек. По меньшей мере 4 из них срочно госпитализировали в ближайшие больницы.
Столкновения между Киргизстаном и Таджикистаном: смотрите видео
В результате столкновений есть раненые: смотрите видео
Почему вспыхнул конфликт
- Дело в том, что 28 апреля таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды "Главный". Он расположен у истока каналов, которые пополняют Торткульское водохранилище, на территории Киргизстана.
- Местные жители попросили убрать камеру со столба, однако военные отказались выполнить просьбу. После этого стороны начали ссориться и забрасывать друг друга камнями. Впоследствии военные обеих стран применили оружие.
- Для разрешения конфликта создан штаб. Стороны договорились урегулировать конфликт на уровне представителей области.
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