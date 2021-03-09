В центре Бишкека 9 марта проходит митинг. Участники акции протестуют против изменений в Конституции и требуют распустить парламент.

Участники акции протеста в Бишкеке считают, что укрепление власти президента разрушит демократию в стране. Они требуют отозвать проект основного закона и распустить нелегитимное правительство.

К теме Протесты в Армении: в стране заговорили о танках в столице

На протесте находятся около 50 человек. Организатором акции выступило движение "Конституцияга каршибиз"/"Мы против конституции". Митингующие стоят с плакатами "Stop Ханституция" и "Распустить парламент".



Противники проекта новой Конституции в Бишкеке / Фото "Радио Свобода"

Что предусматривает проект новой Конституции Кыргызстана

В новом документе указано, что полномочия президента расширятся, а компетенции премьер-министра – сузятся.

Международные правозащитные организации уже высказались по новой Конституции Кыргызстана. Они считают, что такой документ разрушит сложившуюся систему власти.

Изменение политического строя в стране фактически будет означать переход к президентской власти и может привести к злоупотреблению со стороны правительства.

Обратите внимание! Эти изменения в Конституцию должны утвердить граждане Кыргызстана на референдуме, который пройдет 11 апреля 2021 года.

Какими будут новые полномочия президента Кыргызстана

Возглавит исполнительную власть: будет определять состав и структуру кабинета министров, формировать администрацию президента и Совет безопасности, а также руководить ими.

Получит полномочия в судебной ветви власти: получит право назначать генпрокурора, председателя комитета нацбезопасности, руководителей Верховного и Конституционного судов, судей.

Сможет по собственной инициативе назначает референдум.

Получит право законодательной инициативы.

Важно! Президент Кыргызстана – Садир Жапаров, победил на досрочных президентских выборах в январе 2021 года. Он получил почти 80% голосов, хотя явка была довольно низкой. Кроме того, более 81% избирателей проголосовали за президентскую форму правления.