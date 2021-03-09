В Кыргызстане снова вспыхнули протесты: люди выступают против изменений в Конституции
В центре Бишкека 9 марта проходит митинг. Участники акции протестуют против изменений в Конституции и требуют распустить парламент.
Источник:Телеграм-канал Sputnik
Участники акции протеста в Бишкеке считают, что укрепление власти президента разрушит демократию в стране. Они требуют отозвать проект основного закона и распустить нелегитимное правительство.
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На протесте находятся около 50 человек. Организатором акции выступило движение "Конституцияга каршибиз"/"Мы против конституции". Митингующие стоят с плакатами "Stop Ханституция" и "Распустить парламент".
Противники проекта новой Конституции в Бишкеке / Фото "Радио Свобода"
Что предусматривает проект новой Конституции Кыргызстана
В новом документе указано, что полномочия президента расширятся, а компетенции премьер-министра – сузятся.
Международные правозащитные организации уже высказались по новой Конституции Кыргызстана. Они считают, что такой документ разрушит сложившуюся систему власти.
Изменение политического строя в стране фактически будет означать переход к президентской власти и может привести к злоупотреблению со стороны правительства.
Какими будут новые полномочия президента Кыргызстана
- Возглавит исполнительную власть: будет определять состав и структуру кабинета министров, формировать администрацию президента и Совет безопасности, а также руководить ими.
- Получит полномочия в судебной ветви власти: получит право назначать генпрокурора, председателя комитета нацбезопасности, руководителей Верховного и Конституционного судов, судей.
- Сможет по собственной инициативе назначает референдум.
- Получит право законодательной инициативы.
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