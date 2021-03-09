У Киргизстані знову спалахнули протести: люди виступають проти змін до Конституції
У центрі Бішкека 9 березня проходить мітинг. Учасники акції протестують проти змін до Конституції та вимагають розпустити парламент.
Джерело:Телеграм-канал Sputnik
Учасники акції протесту у Бішкеку вважають, що зміцнення влади президента зруйнує демократію в країні. Вони вимагають відкликати проєкт основного закону та розпустити нелегітимний уряд.
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На протесті перебувають близько 50 людей. Організатором акції виступив рух "Констітуціяга каршибиз" / "Ми проти конституції". Мітингарі стоять з плакатами "Stop Ханстітуція" і "Розпустити парламент".
Противники проєкту нової Конституції у Бішкеку / Фото "Радіо Свобода"
Що передбачає проєкт нової Конституції Киргизстану
У новому документі зазначено, що повноваження президента розширяться, а компетенції прем'єр-міністра – звузяться.
Міжнародні правозахисні організації вже висловились щодо нової Конституції Киргизстану. Вони вважають, що такий документ зруйнує усталену систему у владі.
Зміна політичного устрою в країні фактично означатиме перехід до президентської влади та може призвести до зловживання з боку уряду.
Якими будуть нові повноваження президента Киргизстану
- Очолить виконавчу владу: визначатиме склад і структуру кабінету міністрів, формуватиме адміністрацію президента і Раду безпеки, а також керуватиме ними.
- Отримає повноваження в судовій гілці влади: матиме право призначати генпрокурора, голову комітету нацбезпеки, керівників Верховного і Конституційного судів, суддів.
- Зможе за власною ініціативою призначає референдум.
- Матиме право законодавчої ініціативи.
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