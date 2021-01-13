Тріумф Садира Жапарова: у Киргизстані оприлюднили результати президентських виборів
ЦВК Киргизстану оприлюднила результати підрахунку 99% бюлетенів. На дотермінових президентських виборах переміг Садир Жапаров, у його здобутку – 79,27% голосів.
Остаточні офіційні результати опрацювання 100% виборчих бюлетенів мають оприлюднити вже до 24 січня. Про це інформує Інтерфакс-Україна.
Раніше Ексв'язень Жапаров лідирує на виборах президента Киргизстану, – ЦВК
Якщо кандидати, які брали участь у виборах, не згідні з результатами, то вони можуть їх оскаржити. На це їм дають 14 днів.
Результати президентських виборів:
- Садир Жапаров – 79,27%;
- Адахан Мадумаров – 6,74%;
- Бабур Тольбаєв – 2,35%;
- решта кандидатів не набрали більше ніж 2%.
Що відомо про вибори президента в Киргизстані
Голосування відбулось 10 січня. Участь у виборах взяли 17 кандидатів. Явка на виборах склала лише 39%.
Також разом з новим главою держави киргизи визначались з формою правління. Понад 81% виборців проголосували за президентську форму правління.
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