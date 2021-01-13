ЦВК Киргизстану оприлюднила результати підрахунку 99% бюлетенів. На дотермінових президентських виборах переміг Садир Жапаров, у його здобутку – 79,27% голосів.

Остаточні офіційні результати опрацювання 100% виборчих бюлетенів мають оприлюднити вже до 24 січня. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Раніше Ексв'язень Жапаров лідирує на виборах президента Киргизстану, – ЦВК

Якщо кандидати, які брали участь у виборах, не згідні з результатами, то вони можуть їх оскаржити. На це їм дають 14 днів.

Результати президентських виборів:

Садир Жапаров – 79,27%;

Адахан Мадумаров – 6,74%;

Бабур Тольбаєв – 2,35%;

решта кандидатів не набрали більше ніж 2%.

Що відомо про вибори президента в Киргизстані

Голосування відбулось 10 січня. Участь у виборах взяли 17 кандидатів. Явка на виборах склала лише 39%.



Також разом з новим главою держави киргизи визначались з формою правління. Понад 81% виборців проголосували за президентську форму правління.

Зверніть увагу! У жовтні у Киргизстані спалахнули масові протести. Люди не визнавали результатів парламентських виборів. Президент країни Сооронбай Жеенбоков покинув посаду. Садира Жапарова звільнили з колонії протестувальники. Жапаров став новим прем'єром Киргизстану.