ЦИК Кыргызстана обнародовала результаты подсчета 99% бюллетеней. На досрочных президентских выборах победил Садир Жапаров, он набрал 79,27% голосов.

Окончательные официальные результаты обработки 100% избирательных бюллетеней должны обнародовать уже 24 января. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Ранее Экс-заключенный Жапаров лидирует на выборах президента Кыргызстана, – ЦИК

Если кандидаты, участвовавшие в выборах, не согласны с результатами, то они могут их обжаловать. На это им дают 14 дней.

Результаты президентских выборов:

Садир Жапаров – 79,27%;

Адахан Мадумаров – 6,74%;

Бабур Тольбаев – 2,35%;

остальные кандидаты не набрали больше 2%.

Что известно о выборах президента в Кыргызстане

Голосование состоялось 10 января. Участие в выборах приняли 17 кандидатов. Явка на выборах составила лишь 39%.

Также вместе с новым главой государства киргизы определяли форму правления. Больше 81% избирателей проголосовали за президентскую форму правления.

Обратите внимание! В октябре в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты. Люди не признавали результатов парламентских выборов. Президент страны Сооронбай Жеенбоков покинул должность. Садира Жапарова освободили из колонии протестующие. Жапаров стал новым премьером Кыргызстана.