Триумф Садира Жапарова: в Кыргызстане обнародовали результаты президентских выборов
ЦИК Кыргызстана обнародовала результаты подсчета 99% бюллетеней. На досрочных президентских выборах победил Садир Жапаров, он набрал 79,27% голосов.
Окончательные официальные результаты обработки 100% избирательных бюллетеней должны обнародовать уже 24 января. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Ранее Экс-заключенный Жапаров лидирует на выборах президента Кыргызстана, – ЦИК
Если кандидаты, участвовавшие в выборах, не согласны с результатами, то они могут их обжаловать. На это им дают 14 дней.
Результаты президентских выборов:
- Садир Жапаров – 79,27%;
- Адахан Мадумаров – 6,74%;
- Бабур Тольбаев – 2,35%;
- остальные кандидаты не набрали больше 2%.
Что известно о выборах президента в Кыргызстане
Голосование состоялось 10 января. Участие в выборах приняли 17 кандидатов. Явка на выборах составила лишь 39%.
Также вместе с новым главой государства киргизы определяли форму правления. Больше 81% избирателей проголосовали за президентскую форму правления.
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