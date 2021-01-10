Экс-заключенный Жапаров лидирует на выборах президента Кыргызстана, – ЦИК
В Кыргызстане 10 января 2021 года состоялись досрочные президентские выборы. ЦИК республики уже обработала более 90,5% избирательных протоколов. Согласно им, в погоне за пост главы государства лидирует Садыр Жапаров.
Всего в выборах президента Кыргызстана приняли участие 1 миллион 282 тысячи человек. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия государства.
Актуально В Кыргызстане проходят выборы президента: фаворитом является освобожденный из колонии Садыр Жапаров
Первые результаты выборов в Кыргызстане
- Садыр Жапаров – более 79,3% голосов;
- Адахан Мамударов – 6,58%;
- Бабыржан Тольбаев – 2,28%.
Так, Жапаров лидирует с огромным отрывом. Результаты его конкурентов далеко позади.
Что известно о Жапарове
- В октябре 2020 года во время массовых протестов в Кыргызстане Жапарова освободили из колонии.
- Его обвиняли в захвате заложника во время митинга с требованием национализации золоторудного месторождения Кумтор в 2013 году.
- Однако Верховный суд оправдал Жапарова.
- 10 октября экс-заключенный начал исполнять обязанности премьер-министра Кыргызстана, а впоследствии – президента страны.
Главное о выборах в КыргызстанеНа пост главы Кыргызстана баллотировались 17 кандидатов. Однако социологи сразу прогнозировали победу Жапарова. Он пришел к власти в октябре, когда в Кыргызстане вспыхнули протесты из-за результатов парламентских выборов.
В день голосования за президента были открыты 2 474 участка, из них 48 – за границей. Одновременно с выборами главы государства в Кыргызстане проходил референдум о форме правления.
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