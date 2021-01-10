В Кыргызстане 10 января 2021 года состоялись досрочные президентские выборы. ЦИК республики уже обработала более 90,5% избирательных протоколов. Согласно им, в погоне за пост главы государства лидирует Садыр Жапаров.

Всего в выборах президента Кыргызстана приняли участие 1 миллион 282 тысячи человек. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия государства.

Актуально В Кыргызстане проходят выборы президента: фаворитом является освобожденный из колонии Садыр Жапаров

Первые результаты выборов в Кыргызстане

Садыр Жапаров – более 79,3% голосов;

Адахан Мамударов – 6,58%;

Бабыржан Тольбаев – 2,28%.

Так, Жапаров лидирует с огромным отрывом. Результаты его конкурентов далеко позади.

Что известно о Жапарове

В октябре 2020 года во время массовых протестов в Кыргызстане Жапарова освободили из колонии.

Его обвиняли в захвате заложника во время митинга с требованием национализации золоторудного месторождения Кумтор в 2013 году.

Однако Верховный суд оправдал Жапарова.

10 октября экс-заключенный начал исполнять обязанности премьер-министра Кыргызстана, а впоследствии – президента страны.