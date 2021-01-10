Загалом у виборах президента Киргизстану взяли участь 1 мільйон 282 тисячі людей. Про це повідомляє Центральна виборча комісія держави.

Актуально У Киргизстані проходять вибори президента: фаворитом є звільнений з колонії Садир Жапаров

Так, Жапаров лідирує з величезним відривом. Результати його конкурентів далеко позаду.

Головне про вибори у Киргизстані

На пост глави Киргизстану балотувалися 17 кандидатів. Однак соціологи одразу прогнозували перемогу Жапарова. Він прийшов до влади у жовтні, коли в Киргизстані спалахнули протести через результати парламентських виборів.У день голосування за президента були відкриті 2 474 дільниці, з них 48 – за кордоном. Одночасно з виборами глави держави у Киргизстані відбувався референдум щодо форми правління.