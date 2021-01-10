Ексв'язень Жапаров лідирує на виборах президента Киргизстану, – ЦВК
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У Киргизстані 10 січня 2021 року відбулися дострокові президентські вибори. ЦВК республіки вже опрацювала понад 90,5% виборчих протоколів. Згідно з ними, у гонитві за посаду глави держави лідирує Садир Жапаров.
Загалом у виборах президента Киргизстану взяли участь 1 мільйон 282 тисячі людей. Про це повідомляє Центральна виборча комісія держави.
Актуально У Киргизстані проходять вибори президента: фаворитом є звільнений з колонії Садир Жапаров
Перші результати виборів у Киргизстані
- Садир Жапаров – понад 79,3% голосів;
- Адахан Мамударов – 6,58%;
- Бабиржан Тольбаєв – 2,28%.
Так, Жапаров лідирує з величезним відривом. Результати його конкурентів далеко позаду.
Що відомо про Жапарова
- У жовтні 2020 року під час масових протестів у Киргизстані Жапарова звільнили колонії.
- Його звинувачували у захопленні заручника під час мітингу з вимогою націоналізації золоторудного родовища Кумтор у 2013 році.
- Однак Верховний суд виправдав Жапарова.
- 10 жовтня ексв'язень почав виконувати обов'язки прем'єр-міністра Киргизстану, а згодом – президента країни.
Головне про вибори у КиргизстаніНа пост глави Киргизстану балотувалися 17 кандидатів. Однак соціологи одразу прогнозували перемогу Жапарова. Він прийшов до влади у жовтні, коли в Киргизстані спалахнули протести через результати парламентських виборів.
У день голосування за президента були відкриті 2 474 дільниці, з них 48 – за кордоном. Одночасно з виборами глави держави у Киргизстані відбувався референдум щодо форми правління.
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