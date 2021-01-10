Дострокові вибори президента та референдум щодо форми правління проходять у Киргизстані 10 січня. Фаворит передвиборчих перегонів – звільнений з колонії політик Садир Жапаров.

Вибори глави держави в Киргизстані

У президенти Киргизстану балотуються 18 кандидатів. Про це повідомляє видання Sputnik.

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Головним фаворитом передвиборчих перегонів є 52-річний Садир Жапаров. Раніше він був виконувачем обов'язків прем'єр-міністра і президента Киргизстану.

Голосування почалося 10 січня, о 08:00 та триватиме до 20:00.

Референдум щодо зміни форми правління

На референдумі можна проголосувати за президентську чи за парламентську форму правління.

Що відомо про Садира Жапарова

Жапарова під час масових протестів, які спалахнули в жовтні 2020 року, звільнили колонії.

Там він відбував покарання за звинуваченням у захопленні заручника під час мітингу з вимогою націоналізації золоторудного родовища Кумтор у 2013 році.

Опісля Жапарова виправдав Верховний суд

За даними соціологів, 52-річний Жапаров впевнено випереджає конкурентів і потенційно може отримати понад 50% голосів виборців. А це забезпечить йому перемогу у першому турі.

Зверніть увагу! Після парламентських виборів в Киргизстані 4 жовтня 2020 року в Бішкеку спалахнули масові протести. Детальніше про це читайте за посиланням.