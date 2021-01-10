У Киргизстані проходять вибори президента: фаворитом є звільнений з колонії Садир Жапаров
Дострокові вибори президента та референдум щодо форми правління проходять у Киргизстані 10 січня. Фаворит передвиборчих перегонів – звільнений з колонії політик Садир Жапаров.
Вибори глави держави в Киргизстані
У президенти Киргизстану балотуються 18 кандидатів. Про це повідомляє видання Sputnik.
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Головним фаворитом передвиборчих перегонів є 52-річний Садир Жапаров. Раніше він був виконувачем обов'язків прем'єр-міністра і президента Киргизстану.
Голосування почалося 10 січня, о 08:00 та триватиме до 20:00.
Референдум щодо зміни форми правління
На референдумі можна проголосувати за президентську чи за парламентську форму правління.
Що відомо про Садира Жапарова
- Жапарова під час масових протестів, які спалахнули в жовтні 2020 року, звільнили колонії.
- Там він відбував покарання за звинуваченням у захопленні заручника під час мітингу з вимогою націоналізації золоторудного родовища Кумтор у 2013 році.
- Опісля Жапарова виправдав Верховний суд
- За даними соціологів, 52-річний Жапаров впевнено випереджає конкурентів і потенційно може отримати понад 50% голосів виборців. А це забезпечить йому перемогу у першому турі.
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