Досрочные выборы президента и референдум относительно формы правления проходят в Кыргызстане 10 января. Фаворит предвыборной гонки – освобожденный из колонии политик Садир Жапаров.

Выборы главы государства в Кыргызстане

В президенты Кыргызстана баллотируются 18 кандидатов. Об этом сообщает издание Sputnik.

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Главным фаворитом предвыборной гонки является 52-летний Садир Жапаров. Ранее он был исполняющим обязанности премьер-министра и президента Кыргызстана.

Голосование началось 10 января, в 08:00 и продлится до 20:00.

Референдум относительно смены формы правления

На референдуме можно проголосовать за президентскую или за парламентскую форму правления.

Что известно о Садире Жапарове

Жапарова во время массовых протестов, вспыхнувших в октябре 2020 года, освободили из колонии.

Там он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника во время митинга с требованием национализации золоторудного месторождения Кумтор в 2013 году.

После Жапарова оправдал Верховный суд.

По данным социологов, 52-летний Жапаров уверенно опережает конкурентов и потенциально может получить более 50% голосов избирателей. А это обеспечит ему победу в первом туре.

Обратите внимание! После парламентских выборов в Кыргызстане 4 октября 2020 года в Бишкеке вспыхнули массовые протесты. Подробнее об этом читайте по ссылке.