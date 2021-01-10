В Кыргызстане проходят выборы президента: фаворитом является освобожденный из колонии Жапаров
Досрочные выборы президента и референдум относительно формы правления проходят в Кыргызстане 10 января. Фаворит предвыборной гонки – освобожденный из колонии политик Садир Жапаров.
Выборы главы государства в Кыргызстане
В президенты Кыргызстана баллотируются 18 кандидатов. Об этом сообщает издание Sputnik.
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Главным фаворитом предвыборной гонки является 52-летний Садир Жапаров. Ранее он был исполняющим обязанности премьер-министра и президента Кыргызстана.
Голосование началось 10 января, в 08:00 и продлится до 20:00.
Референдум относительно смены формы правления
На референдуме можно проголосовать за президентскую или за парламентскую форму правления.
Что известно о Садире Жапарове
- Жапарова во время массовых протестов, вспыхнувших в октябре 2020 года, освободили из колонии.
- Там он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника во время митинга с требованием национализации золоторудного месторождения Кумтор в 2013 году.
- После Жапарова оправдал Верховный суд.
- По данным социологов, 52-летний Жапаров уверенно опережает конкурентов и потенциально может получить более 50% голосов избирателей. А это обеспечит ему победу в первом туре.
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