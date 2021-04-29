На кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном почалася перестрілка: є поранені
Ситуація на киргизько-таджицькому кордоні 29 квітня значно погіршилася. Ще напередодні на кордоні спалахнув конфлікт між жителями обох країн.
Джерело:Интерфакс
За даними ЗМІ, 29 квітня у хід пішли міномети та гранатомети. Обидві сторони звинувачують одна одну в провокації.
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Що зараз відбувається: останні новини
Зіткнення на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном почалися в районі, де межа не має чіткого маркування, а території вважаються спірними. Словесна перепалка переросла у бійку.
Згодом на підмогу своїм підійшли війська і спецвійська МВС Таджикистану, вони почали масований обстріл з мінометів, кулеметів і автоматів. У Киргизстані після зіткнень ввели режим наадзвичайного стану в трьох районах. Зараз він діє в:
- Ак-Сайському,
- Ак-Татирському,
- Самаркандекскому округах.
Заступник голови Баткенсьої області Киргизії Маруфхан Тулаев заявив, що ситуація на кордоні вийшла з-під контролю.
Що відомо про постраждалих
За останніми даними, поранення отримали 10 людей. Щонайменше 4 з них терміново госпіталізували до найближчих лікарень.
Сутички між Киргизстаном та Таджикистаном: дивіться відео
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Чому спалахнув конфлікт
- Річ у тім, що 28 квітня таджицькі військові встановили камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту розподілу води "Головний". Він розташований біля витоку каналів, які поповнюють Торткульське водосховище, на території Киргизстану.
- Місцеві жителі попросили прибрати камеру зі стовпа, однак військові відмовилися виконати прохання. Після цього сторони почали сваритися та закидувати один одного камінням. Згодом військові обох країн застосували зброю.
- Для вирішення конфлікту створений штаб. Сторони домовилися врегулювати конфлікт на рівні представників області.
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