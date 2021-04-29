Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня
Кыргызстан и Таджикистан 29 апреля договорились прекратить огонь до 20:00 по местному времени. Главы МИД стран также согласовали отвод войск к местам постоянной дислокации.
Источник:МИД Кыргызстана
Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин провели несколько этапов переговоров. Помимо прекращения огня и отвода войск договорились о встрече руководителей правоохранительных и силовых структур.
Кстати К границе Таджикистана и Кыргызстана стягивают войска: есть погибший
На встрече также будут присутствовать представители органов местного самоуправления приграничных районов. Говорить будут о дальнейших деталях урегулирования конфликта.
Казакбаев и Мухриддин призвали стороны конфликта не поддаваться на провокации "деструктивных сил".
Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном: что известно
- 28 апреля между жителями Кыргызстана и Таджикистана возник конфликт у пункта распределения воды "Главный". Раньше его тоже не могли поделить.
- Таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта. После этого конфликт обострился. Жители Кыргызстана просили убрать камеру.
- В Таджикистане не согласились. Возник спор – люди начали бросать камни.
- Уже 29 апреля в ход пошли минометы и гранатометы. Стороны обвиняют друг друга.
- К месту происшествия прибыли войска и спецвойска МВД Таджикистана. Они открыли огонь из минометов, пулеметов и автоматов. В результате погиб мужчина.
- В Кыргызстане ввели режим чрезвычайного положения в трех районах.
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