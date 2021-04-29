Кыргызстан и Таджикистан 29 апреля договорились прекратить огонь до 20:00 по местному времени. Главы МИД стран также согласовали отвод войск к местам постоянной дислокации.

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин провели несколько этапов переговоров. Помимо прекращения огня и отвода войск договорились о встрече руководителей правоохранительных и силовых структур.

Кстати К границе Таджикистана и Кыргызстана стягивают войска: есть погибший

На встрече также будут присутствовать представители органов местного самоуправления приграничных районов. Говорить будут о дальнейших деталях урегулирования конфликта.

Казакбаев и Мухриддин призвали стороны конфликта не поддаваться на провокации "деструктивных сил".

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном: что известно