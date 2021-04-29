Киргизстан і Таджикистан 29 квітня домовилися припинити вогонь до 20:00 за місцевим часом. Глави МЗС країн також узгодили відведення військ до місць постійної дислокації.

Глави МЗС Киргизстану і Таджикистану Руслан Казакбаєв і Сіроджіддін Мухріддін провели кілька етапів перемовин. Крім припинення вогню та відведення військ, домовились про зустріч керівників правоохоронних та силових структур.

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На зустрічі також будуть присутні представники органів місцевого самоврядування прикордонних районів. Говоритимуть про подальші деталі врегулювання конфлікту.

Казакбаєв і Мухріддін закликали сторони конфлікту не піддаватися на провокації "деструктивних сил".

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