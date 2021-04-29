Між жителями Таджикистану і Киргизстану 28 квітня спалахнув конфлікт. Зараз до кордону між країнами стягують війська та військову техніку. Відомо, що внаслідок сутичок загинув чоловік.

Протистояння між громадянами двох країн триває біля пункту розподілу води "Головний". У четвер, 29 квітня, там сталася перестрілка, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Зауважте На кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном почалася перестрілка: є поранені

Що відбувається на кордоні

Видання повідомляє, що до кордону між країнами рухаються війська. За словами очевидців, мовиться про:

бойову машину піхоти (БМП);

бронетранспортери;

навіть винищувачі.

Уряди країн вже працюють над мирним врегулюванням ситуації. Повідомляють, що робочу групу з боку Киргизстану очолить перший віцепрем'єр-міністр Артем Новиков.

Що відомо про загибель чоловіка

ЗМІ, посилаючись на МОЗ Киргизстану повідомляють, що через сутички на кордоні загинув чоловік. Окрім того, постраждало 16 людей. Їх доставляють до Баткенської лікарні.

Як врегульовують ситуацію

Видання 24.kg Новости Кыргызстан повідомляє, що між країнами почались переговори. За словами міністра закордонних справ Киргизстану Руслана Казакбаєва, переговори ведуться на всіх рівнях, зокрема й зі сторони правоохоронців.

"Сподіваюся, що найближчим часом конфлікт вдасться врегулювати. Потім МЗС зробить заяву", – сказав Казакбаєв.

Чому виник конфлікт